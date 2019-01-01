شاهد ..لحظة وقوع التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين في منبج السورية

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019 الساعة 21:37 | شؤون محلية, أخبار محلية


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