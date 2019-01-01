أردوغان يعلق على مقتل جنود أمريكيين في منبج و يكشف عددهم

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019 الساعة 21:35 | سياسة, عالمي

أردوغان يعلق على مقتل جنود أمريكيين في منبج و يكشف عددهم

جهينة نيوز

أعلن رئيس النظام التركي، رحب طيب أردوغان، أن التفجير الذي هز مدينة منبج أودى بحياة 20 شخصا بينهم 5 عسكريين أمريكيين، معتبرا أنه يهدف للتأثير على قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع الرئيسة الكرواتية، كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، متطرقا إلى الهجوم في منبج: "المعلومات التي وردتنا تفيد بوجود 20 قتيلا بينهم 5 جنود أمريكيين"

وزعم أردوغان أن التفجير الانتحاري ربما كان يهدف إلى التأثير على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من سوريا، إلا أنه رأى أن الهجوم لن يتمكن من ذلك.

وأوضح أردوغان: "رأيت حزم ترامب في مسألة انسحاب قواته، وأنا على يقين أنه لن يتراجع عن قراره بسبب هذه العملية الإرهابية، لأن ذلك سيساوي انتصار داعش".


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا