مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على نشر مراقبين في الحديدة

جهينة نيوز

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم على قرار يدعو إلى نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الأطراف اليمنية.

وذكرت رويترز أن المجلس صوت اليوم على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بنشر البعثة التي أوصى بها على وجه السرعة والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

كما يطالب القرار الدول الأعضاء ولا سيما الدول المجاورة بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من الشهر الماضي على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب اليمن وعلى تفاهمات بشأن مدينة تعز حيث أشار غوتيريس إلى أن الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية.