“المقاومة الفلسطينية”: سندافع عن الأقصى والقدس بكل ما نملك

جهينة نيوز:

أكدت “فصائل المقاومة الفلسطينية” أن “محاصرة الاحتلال لقبة الصخرة ومنع الصلاة فيها جريمة ممنهجة تعزز المساعي الصهيونية لتهويد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانيا”.

وشددت الفصائل في بيان لها الاربعاء على “أنها لن تسمح بتمرير جرائم الاحتلال بحق الأقصى وستدافع عن الأقصى والقدس بكل ما تملك”.

وطالبت الفصائل “أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل بتصعيد الانتفاضة في وجه جيش الاحتلال”، ودعت “إياهم للرباط في المسجد الاقصى والدفاع عنه”.

وحذرت الفصائل “من تدهور الوضع الإنساني في غزة وخصوصاً خطر توقف بعض المراكز والمستشفيات نتيجة لأزمة الوقود”، ودعت “الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة”.

وطالبت الفصائل “السلطة بالقيام بمسؤولياتها تجاه غزة وأهلها ووقف التجاهل المتعمد لآلام وتضحيات شعبنا”، وحثت “الأشقاء المصريين بفتح المعبر في كلا الاتجاهين وعدم اخضاعه لأية تجاذبات سياسية تعزز الحصار المفروض على شعبنا في غزة”.

وأضافت الفصائل “العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية عن الاستمرار في المماطلة في دفع استحقاقات التفاهمات الأخيرة بهدف كسب الوقت وتمرير مخططاته الخبيثة ولن نقبل أن يموت شعبنا والعالم يتفرج وسنواصل حراكنا حتى نحقق أهدافنا كاملة”.

فلسطين اليوم