ضابط إيراني: سنجري قريبا مناورات بحرية مشتركة مع روسيا

جهينة نيوز:

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي عن قرب إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن خانزادي قوله إن التعاون بين القوات البحرية الإيرانية والروسية والقوات البحرية التابعة لدول بحر قزوين، تعززت في السنوات الماضية بشكل كبير.

ولفت قائد بحرية الجيش الإيراني إلى أن المناورات المشتركة مع روسيا تعزز مستوى التعاون البحري في جميع مستوياته الاستراتيجية والتكتيكية والعملياتية، موضحا أن المناورات البحرية المشتركة مع روسيا ستتضمن عمليات الإمداد والإنقاذ ومواجهة قراصنة البحر.

وقال الأدميرال الإيراني في هذا السياق: "لدينا في بحر قزوين علاقات منظمة حيث يمكن القول إنها أخذت شكلا تقليديا، وإن هذه الدول تفهم بعضها البعض جيدا، فبحر قزوين بحيرة مغلقة، وتوفير الأمن لها يقع على عاتق جميع دولها".

وشدده خانزادي على أن دول بحر قزوين لن تسمح بتواجد أي قوة أجنبية في مياهه، وأن قزوين هو بحر السلام والصداقة وجميع دول المنطقة تلتزم بهذا النهج.