هطولات مطرية متوقعة فوق أغلب المناطق وثلوج على ارتفاع 800 متر

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو متقلبا بين الغائم والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر ويمتد تساقط الثلوج ليلا ليشمل المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر وبعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 90 كم/سا احيانا خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبحر عالي ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غدا لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

وتنحسر الفعالية الجوية تدريجيا بدءا من المناطق الغربية خلال ساعات نهار الخميس وتبقى الرياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 65 كم/سا احيانا ويكون الجو باردا ليلا بشكل عام ويحذر من تشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية وحدوث الصقيع والضباب في بعض المناطق الداخلية.

وشهد عدد من المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الشدة والغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل أعلاها في محافظة اللاذقية في كسب 47مم و 43 مم في ارمناز بإدلب و42مم في اعزاز بحلب.

وبحسب نشرة الاستمطار بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الهطولات في اللاذقية وريفها في صلنفة 32مم وكسب 47مم والبهلولية 19 مم و15مم في المزيرعة والقرداحة ومطار الباسل 5مم والقطيلبية 5ر6 مم وفي وادي قنديل 24 مم و13 مم في الحفة وفي بوقا 5ر10 مم .

وفي محافظة طرطوس في القدموس وبانياس 1 مم .

أما في إدلب فبلغت في ارمناز 43 مم وفي اريحا 5ر15مم وكفرنبل20 مم وفي المعرة 18مم وفي إدلب 23مم وفي خان شيخون 17مم وسراقب 10 مم.

وفي حلب وريفها بلغت في عفرين 36مم وفي إعزاز 42 مم وفي الباب وعين العرب وجرابلس 2مم وفي منبج 6مم .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 8/2 7/1 8/1

القنيطرة 6/1 5/ناقص1 6/صفر

درعا 9/3 8/2 8/2

السويداء 5/1 4/ناقص1 5/ناقص1

حمص 9/3 7/ناقص1 7/ناقص 1

حماة 10/2 8/صفر 8/صفر

الحسكة 12/4 8/2 7/صفر

اللاذقية 13/8 11/5 12/5

طرطوس 14/9 12/6 13/6

حلب 8/2 6/صفر 7/صفر

ادلب 8/2 6/صفر 6/صفر

دير الزور 13/2 8/صفر 7/صفر

الرقة 12/1 7/ناقص 1 6/ناقص 1