الحكم على شقيقة سعاد حسني... والتهمة

جهينة نيوز

قضت محكمة جنح العمرانية بتغريم جنجاه عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى 10 آلاف بتهمة سب وقذف نادية يسرى.

وكان محمود فرج وهبة محامى نادية يسرى صديقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى أقام جنحة مباشرة أمام محكمة العمرانية، يتهم فيها جنجاه شقيقة سعاد حسنى بسب وقذف موكلته.

وأشار في الدعوى إلى أن جنجاه ألفت كتابا تحت اسم "سعاد-أسرار الجريمة الخفية"، حكت عن فيه عن حياة ولغز وفاة شقيقتها سعاد حسنى في لندن، وأشارت في الكتاب إلى نادية يسرى ووصفتها بالقاتلة والسارقة والخائنة، وأنها وراء مقتل سعاد حسنى، وعبارات أخرى اعتبرتها نادية يسرى سبا وقذفا