وزارة النقل تفعل ميزة الاستعلام عن المركبات الآلية

جهينة نيوز

فعلت مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل ميزة الاستعلام عن المركبات الآلية، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بحيث يكون الاستعلام عن طريق إدخال رقم المركبة ليحصل من بعدها طالب الميزة على كل بيانات المركبة عدا المعلومات الخاصة بصاحب المركبة.

وبين رئيس دائرة المعلوماتية بمديرية النقل الطرقي بالوزارة المهندس عبد الله الدالي أن هذه الميزة تتسم بالحفاظ على الخصوصية والسرية على بعض البيانات الخاصة بالمركبة ولاسيما لجهة اسم صاحب المركبة، فيما تقدم الميزة عرضاً كاملاً للبيانات الأساسية للمركبة مثل المواصفات الفنية للمركبات الآلية مع ذكر تاريخ تجديد الترخيص ودفع الرسوم السنوية وبيان لوجود إشارات حجز على المركبات، وأوضح الدالي أن تحديث قاعدة البيانات يتم من خلال قواعد بيانات المركبات في مديريات النقل بالمحافظات، وضمن فترات متواصلة لا تتعدى الأسبوع الواحد.

وفي السياق ذاته بين مصدر في المديرية ذاتها أن جميع الأضابير الخاصة بالمركبات الآلية محفوظة إلكترونية في الوزارة، وأنه لا خوف على مصير بعض الأضابير التي تعرضت للحرق من قبل العصابات الإرهابية، موضحاً أنه تم تزويد مديرية النقل الطرقي بالوزارة خلال الفترات الماضية بالبيانات الأساسية للمركبات، وأن المديرية وضعت هذه الأضابير على نسخ إلكترونية محفوظة لدى دائرة المعلوماتية بالمديرية.

المصدر- جريدة البعث