العالم مديون بأكثر من 3 أمثال حجم إنتاجه

جهينة نيوز

كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن إجمالي ديون العالم ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أمثال إنتاجه.

وقال المعهد في تقرير له إن “الزيادة في الديون العالمية تزيد المخاوف” مشيرين إلى أن إجمالى الديون العالمية وصل خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 244 تريليون دولار بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن عام 2016 ما يعني وصول معدل الدين العالمي إلى 318 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم.

ورغم ذلك أوضح التقرير أن مستوى الدين قل عن مستواه في الربع الثالث من 2016 حيث كان 320 بالمئة.

وزادت حسب بيانات المعهد ديون الدول المتقدمة بما في ذلك الحكومات والأسر والشركات فيما بلغ إجمالي الديون الاستهلاكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الماضي 46 تريليون دولار بزيادة 30 بالمئة عن مستوى العام 2016.