سعر بطانية الكلبة يستفز جمهور ديفيد وفيكتوريا بيكهام

جهينة نيوز

كشف الزوجان ديفيد وفيكتوريا بيكهام، عن سعر بطانية كلبتهما والتي بلغت 4600 جنيه إسترليني، ما استفز جمهورهما بسبب الثراء الفاحش لهما. ونشرت فيكتوريا، صورة لـ ديفيد مع الكلبة عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، معلقة : ” قيلولة ما بعد الظهر مع والدها” .

وتعرّض الثنائي إلى انتقادات لاذعة على ذلك الثراء الفاحش الذي وصل لحد تغطية كلبة بيكهام الأليفة ببطانية فخمة من توقيع دار لوي فيتون يقدر سعرها بهذا المبلغ الكبير. وكان ديفيد وفيكتوريا قد اشتريا أوليف عام 2015، حيث شاركت وقتها فيكتوريا بمقطع فيديو للكلبة وهي تمارس الوثب بكل خفة وحيوية في أرجاء الحديقة.