سكتة قلبية تُنهي حياة مذيع لبناني شاب بشكل مفاجئ!

جهينة نيوز

توفي الشاب جيمس إيلي عرموني يوحد الأحد الـ13 من يناير بشكل مفاجئ وصادم لأهله ومحبيه وأصدقائه، وفارق الحياة في منزله عن عمر 28 عامًا إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وكانت الصفحة الرسمية لإذاعة "NRJ" اللبنانية الذي كان يقدم برنامجها الصباحي السابق المذيع الراحل جميس عرموني قد نعت وفاته عبر إنستغرام وكتبت: " نأسف لإعلامكم أنّ صديقنا العزيز وزميلنا السابق جيمس توفّي. الجميع يحبك وسنفتقدك كثيراً. نتوجّه بأحرّ التعازي لعائلته. فليرقد بسلام".

وأيضًا نعت إذاعة "Dance FM" في دبي والتي كان يعمل فيها الراحل مؤخرًا ضمن برنامج "Drive time"، وكتبت: " كان جيمس أحد أفراد عائلة Shock Middle East المحبوبين للغاية، ونحن محبطون لتلقي نبأ وفاته. سنفتقد إبداعه وطاقته ومساهمته في إذاعة Dance FM. نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذه الأوقات الصعبة".

الجدير ذكره أن خبر وفاة المذيع اللبناني جيمس عرموني كان بمثابة صدمة وخيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعيه وأصدقائه.