تعرف على البلد الذي يحتضن أجمل نساء الدنيا!

جهينة نيوز

تم تحديد البلد الذي تعيش فيه أجمل نساء العالم.

وقام خبراء موقع "ميسولوجي" المختص بعالم الجمال بإعداد قائمة البلدان التي تحتضن أجمال نساء الدنيا من الفائزات في مسابقات ملكات الجمال.

وحلت فنزويلا في المرتبة الأولى وذلك لأن غالبية الفائزات في مسابقات ملكات الجمال بنات هذا البلد.

فمثلا، أصبحت الفنزويلية ماريا فيلاسكو غارسيا ملكة جمال TV أنترناشيونال في العام الماضي.

وحلت فلبين في المرتبة الثانية. وتليها المكسيك وجنوب أفريقيا وفيتنام.

وذكرت صحيفة روسية أن بيلاروسيا حلت في المرتبة الـ18 ضمن قائمة البلدان التي تحتضن أجمل نساء الدنيا.