الاستمرار بافتتاح مراكز سبر لامتحان شهادة التعليم الأساسي

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التربية عن استمرارها بافتتاح مراكز سبر لمستوى الصف السادس في جميع المحافظات بهدف إتاحة الفرصة لجميع الطلاب المنقطعين عن الدراسة لمواصلة تعليمهم والتقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي.

وأوضح مدير تربية الرقة عبد الإله الأحمد الهادي نقلا عن سانا أن الوزارة طلبت من مديرياتها الاستمرار بفتح مركز سبر لمستوى الصف السادس يمتحن فيه الطلاب الراغبون بالتقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي مرتين شهرياً بالمواد الآتية (عربي.. رياضيات.. علوم.. انكليزي) لافتا إلى أن عدد الطلاب المسجلين وصل إلى 1838 طالبا وطالبة.

وأشار الأحمد الهادي إلى أن أسئلة امتحان السبر الذي جرى بداية الأسبوع كانت واضحة وشاملة وراعت جميع المستويات ولم يحدث أي طارئ يعيق سير الامتحانات.