مغسل نسائي للسيارات.. الأول من نوعه في السويداء

جهينة نيوز

قررت مجموعة من النساء في السويداء الخوض في تجربة مميزة وفريدة على مستوى سورية عبر استثمار مغسل للسيارات جميع العاملات فيه من النساء يقدمن الخدمة للسيارات التي تقودها النساء حصرا.

المشروع الذي لاقى وجهات نظر مختلفة جاء بحسب صاحبة فكرته سهير أبو حمدان بهدف تقديم خدمة للنساء وتسهيل حصولهن عليها دون إحراج وتوفير فرص عمل لبعض السيدات المحتاجات للعمل.

فكرة المشروع كما تبين أبو حمدان تم طرحها على مجموعة نساء خلال أحد اللقاءات العفوية فلاقت استحسانا ما شجعها لتطبيقها على أرض الواقع مستفيدة من وجود مشحم و مغسل يملكه زوجها خصصت جزءا منه لمشروعها الذي تعمل فيه حاليا ثلاث سيدات.

أدوات العمل من أجهزة كهربائية للصابون ومكنسة وغيرها تتعامل معها النساء ضمن المغسل بكل ثقة ودقة بعد تدريبهن على ذلك وتأهيلهن للعمل وتخديم السيارات بشكل جيد إضافة لتخصيص غرفة لاستقبال السيدات وتقديم الضيافة لهن.

ولاقى المشروع الذي انطلق تجريبيا مؤخرا وسينطلق رسميا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ارتياحا واحتراما من قبل المجتمع المحلي وأشارت أبو حمدان إلى أنه سيتم تطويره وإدخال خدمات غيار الزيت والتشحيم إليه خلال الفترة القادمة مع توفر التجهيزات اللازمة لذلك.

و أشارت العاملة فيه هبا الزغير إلى أنها أحبت فكرته كونها غريبة وتدربت على أعماله وتشجعت للقيام بها كون المرأة جزءا رئيسيا من المجتمع ويجب أن تكون شريكة للرجل بكل الأعمال.

وأمام فكرة هذا المشروع الأول من نوعه للنساء يشير بيان حسين النمر إلى أنه شجع زوجته في سبيل توفير فرصة عمل لها وكسب لقمة العيش.

ومع دخولها للمغسل للمرة الأولى تقول هيفاء شهيب إن المشروع مهم ومطلوب كون العديد من النساء يملكن سيارات بحاجة لخدمات من هذا النوع ويستحسن أن تقدمها النساء.

المصدر: سانا