مقترح "المنطقة العازلة شمال سوريا" على جدول مباحثات بوتين وأردوغان

جهينة نيوز

يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال مباحثاتهما المرتقبة، المقترح التركي بإنشاء منطقة عازلة في سوريا.

واعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، سيبحثان خلال مباحثاتهما المقترح التركي بإنشاء منطقة عازلة في سوريا.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "سيجري بحث هذه المسألة (اقتراح تركيا إنشاء منطقة عازلة في سوريا) خلال مباحثات بوتين وأردوغان. لكن الهدف النهائي هو إعادة سيادة ووحدة سوريا. وبالطبع، المصالح الأمنية لجميع بلدان المنطقة بما فيها تركيا ستكون جزءا من الاتفاق الذي نسعى إليه".

وأعلن الرئيس أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل "منطقة آمنة" في سوريا، من قبل بلاده، لافتا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الأمر.

وذكر الرئيس التركي، في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية": "ترامب تحدث عن المنطقة الآمنة وأكد مجددا أنه سيسحب قواته من سوريا".

وتابع أردوغان:"نرحب بتبني ترامب مواقف مختلفة بشأن سوريا، لكنها لا تنعكس على أرض الواقع"، مضيفا: "أحزننا اختلاف المواقف مع الولايات المتحدة بشأن سوريا".