خريبين والسومة يعلقان على خروج نسور قاسيون من كأس آسيا

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019 الساعة 13:32 | رياضة, كرة القدم

خريبين والسومة يعلقان على خروج نسور قاسيون من كأس آسيا

جهينة نيوز

أدلى نجوم منتخب سوريا لكرة القدم عمر خريبين و عمر السومة بتصريحات إعلامية بعد خسارة المنتخب السوري أمام استراليا 2-3 وخروجه من بطولة كأس آسيا 2019 .

وقال عمر السومة أن اللاعبين نسيو تلعيمات المدرب ما تسبب بالخسارة وتسجيل الهدف الثالث لاستراليا متجنبا ً الخوض في تفاصيل الأخطاء التحكيمية والتي ظلمت المنتخب السوري خلال المباراة .

أما خريبين فقد ذكر أن المنتخب السوري أدى كل ما عليه من واجبات ، واستغرب عدم وجود تقنية الفار من قبل التحكيم ، مشككا ً بالهدف الثاني للمنتخب الاسترالي .

وخسر منتخب سوريا مباراته الأخيرة مع نظيره الأسترالي 3-2 ، و ودع بذلك بطولة كأس آسيا بشكل رسمي .


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