ثنائية مينا تقود فالنسيا إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019 الساعة 13:21 | رياضة, كرة القدم

ثنائية مينا تقود فالنسيا إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا

جهينة نيوز

قاد سانتي مينا فريقه فالنسيا لبلوغ دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الثلاثاء، بعد أن سجل هدفين من أهداف الخفافيش الثلاثة (3-0) على سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية.

وسجل مينا هدفين للخفافيش في الدقيقتين 65 و76، فيما تكفل زميله فيران توريس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وبهذا الفوز تأهل فالنسيا إلى الدور القادم بتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2، بعد أن انتهت مباراة الذهاب 2-1 لصالح خيخون.

وانضم خيتافي إليه في دور الثمانية بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه بلد الوليد لينتصر 2-1 في النتيجة الإجمالية.لى


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