الحريري يأمل أن تسفر القمة الاقتصادية في بيروت عن توصيات عملية ترفع المعيشة

جهينة نيوز

أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن أسفه لغياب مشاركة الوفد الليبي في القمة الاقتصادية العربية، المقرر عقدها في بيروت الأحد المقبل، معربا عن أمله في أن تسفر القمة عن توصيات عملية ترفع معيشة المواطن العربي.

وقال الحريري في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد في بيروت استباقا للقمة الاقتصادية العربية، إن "لبنان سيبقى ينبض من خلال محبّيه، وهذه مناسبة لنعبر عن أسفنا لغياب الوفد الليبي عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي ستعقد في بيروت"، مشددا على أن "العلاقة بين الأشقاء يجب أن تعلو فوق الإساءات".

وأضاف الحريري: "نأمل في أن تصدر عن القمة العربية توصيات عملية ترفع معيشة المواطن العربي وتحول الكلام إلى أفعال".

وتستعد بيروت لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 يناير/كانون الثاني الجاري، بحضور 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تأتي الوفود الاقتصادية العربية إلى بيروت بدءا من اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت أعلنت ليبيا عدم مشاركتها في أعمال القمة العربية، بعد انتشار مقطع فيديو "مسيء" على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة أمل، لاستبداله برايتهم ونعت الليبيين بـ"الخنازير"، وكذلك تداول صور لآخرين أقدموا على دوس العلم الليبي بالأقدام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمّة، في حركة استفزت الليبيين.