السفير آلا: سورية امنت كل ما يلزم لحماية مواطنيها العائدين عبر الممرات الآمنة

جهينة نيوز

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا أن الدولة السورية عملت على تأمين كل ما يلزم لحماية مواطنيها العائدين عبر الممرات الآمنة واتخذت التدابير لإخراجهم من المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون.

وقال السفير آلا: إن الدولة السورية عملت منذ بداية الأزمة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق ومنع وقوعها بأيدى الإرهابيين.

وأضاف السفير آلا بأن الولايات المتحدة لا تزال تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان وتمنع القاطنين فيه من العودة إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.