لافروف: الإرهاب الدولي يخسر في سورية وأولويتنا إنشاء تحالف دولي شامل ضد الإرهاب

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإرهاب الدولي يخسر في سورية لافتا إلى أن أولوية بلاده إنشاء تحالف دولي شامل ضد الإرهاب.

وشدد لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي حول حصاد الدبلوماسية الروسية لعام 2018 على ضرورة القضاء بشكل نهائي على الإرهاب في سورية وخاصة في محافظة إدلب.

وقال لافروف إن الحل الوحيد للوضع في مناطق شرق الفرات هو تسليم المناطق التي ينسحب منها الأمريكيون لسلطة الدولة السورية.

وأشار لافروف إلى أن “الولايات المتحدة لا تزال تحتل أجزاء في منطقة التنف وهي تتحمل مسؤولية المخاطر التي تهدد حياة السوريين في مخيم الركبان”.

وقال لافروف إن “النشاط العسكري لحلف الناتو واقترابه من الحدود الروسية يقلقنا”.