نقل 14 عاملاً من الجمارك إلى عدة وزارات دون معرفة الأسباب!

جهينة نيوز

كشف مصدر في «الجمارك» عن صدور قرار يحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء يقضي بنقل 14 عاملاً لدى الإدارة العامة للجمارك إلى عدد من وزارات الزراعة والموارد المائية والصناعة.

وبين المصدر لصحيفة الوطن أن قرار النقل الذي تضمن 14 اسماً منهم 3 من العاملين على الفئة الأولى، سبق وأن تم تكليفهم بإدارات جمركية مختلفة، علماً بأن القرار لم يتم تعميمه حتى الآن، ولكن يتم تداوله بين العاملين لدى إدارة الجمارك دون معرفة الأسباب وراء مثل هــذا القرار، وأن القرار مازال بحاجة للتأشــير لدى الجهــاز المركزي للرقابة المالية.