الصين تؤسس 100 قاعدة عملاقة لمعالجة النفايات المحلية

جهينة نيوز

قررت الحكومة الصينية تأسيس 100 قاعدة عملاقة لتكرير النفايات الصلبة، خلال العام الجاري، وذلك بهدف استثمار أفضل لمواردها بعد فرضها حظرا على واردات النفايات الأجنبية.

وسببت النهضة الصناعية في الصين تكديس البلاد لملايين الأطنان من النفايات المحلية، التي تنتشر في مواقع عديدة لطمر القمامة، في حين يجري تفكيك بعضها في ورشات صغيرة لا تفي بالغرض.

وقررت الحكومة تأسيس قواعد صناعية متخصصة في تكرير النفايات، وكذلك وقف استيراد النفايات الأجنبية إلى داخل أراضي الصين.

كما أكدت الحكومة أنه بإمكان الشركات الخاصة المشاركة في إدارة هذه القواعد الصناعية، كما يمكنها التقدم لطلب تمويل حكومي خاص.

وكانت الشركات الخاصة لتكرير النفايات تجني أرباحها سابقا من تكرير القمامة المستوردة من أوروبا والولايات المتحدة، والتي كانت مصنفة ومرتبة بشكل أفضل من النفايات المحلية، ما يقلل من كلفة معالجتها.

وتجدر الإشارة إلى تراجع كمية النفايات الصلبة المستوردة في الصين، بنسبة 48% خلال عام 2018، بينما تهدف الحكومة في المدى القريب إلى فرض حظر شامل على هذه النفايات واستبدالها بنفايات محلية.

المصدر: رويترز