مقتل 14 على الأقل في هجوم على فندق بالعاصمة الكينية

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019 الساعة 10:08 | سياسة, عالمي

مقتل 14 على الأقل في هجوم على فندق بالعاصمة الكينية

جهينة نيوز

قال عامل في مشرحة أمس الثلاثاء إن المشرحة استقبلت جثث 14 شخصا قتلوا في هجوم على مجمع فاخر يضم فندقا ومكاتب في العاصمة‭ ‬الكينية نيروبي.

وقال العامل في مشرحة تشيرومو "14 كلهم من هناك (مسرح الهجوم).. عثرنا على بطاقات هوية في كل الجثث ما عدا واحدة"، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وقع انفجار قوي وإطلاق نار في فندق بحي راق في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت الوكالة إن مسلحين وقوات الأمن تبادلوا إطلاق النار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث سرقة أو هجوم.

ونقلت عن شهود عيان القول "كان هناك قنبلة، وهناك الكثير من إطلاق النار".


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