85 مخالفة بيوم واحد في غش الغاز وبيعه بسعر زائد وأكثرها في حمص وطرطوس!

جهينة نيوز

في يوم واحد فقط نظمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس 85 ضبطاً بحق عدد من الباعة ومراكز ومنافذ البيع المعتمدة لبيع الغاز لقيامهم بالغش والبيع بسعر زائد والاحتيال بعملية البيع.

فبحسب تقرير الوزارة التي نشرته «تشرين» فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة في دمشق 8 ضبوط بحق عدد من أصحاب المحال التجارية في شارع خالد بن الوليد وكفرسوسة والميسات وكورنيش الميدان، وذلك لقيام أصحابها باستخدام الغاز المنزلي بدلاً من الغاز الصناعي وتم حجز 22 أسطوانة غاز، بينما بلغ عدد الضبوط في ريف دمشق 11 ضبطاً في معربة وزاكية والقطيفة وضاحية قدسيا وجرمانا بمخالفات استخدام الغاز المنزلي في أحد المطاعم والبيع بسعر زائد، وتم حجز 46 أسطوانة غاز، بينما بلغ عدد الضبوط المنظمة في محافظة طرطوس 19 ضبطاً في صافيتا والدريكيش وبانياس وتم حجز 24 أسطوانة.

وفي اللاذقية نظمت المديرية 15 ضبطاً في مدينة اللاذقية ومدينة جبلة وريف جبلة بمخالفات بيع بسعر زائد واستخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وعدم التقيد بموعد العمل.

وأما في حمص فقد تم تنظيم 19 ضبطاً بمخالفات متنوعة شملت (حيازة أسطوانات الغاز المنزلي في غير الأماكن المخصصة لها للاتجار والتصرف بها – حجب وإخفاء أسطوانات الغاز المنزلي- الامتناع عن التسجيل للمواطنين- عدم الالتزام بالتوزيع حسب الدور- تداول سجل التوزيع بشكل غير نظامي- عدم التقيد بمواعيد فتح المركز- تقاضي زيادة في أجور بدل خدمات- عدم الإعلان عن أجور بدل خدمات)، وتم حجز 32 أسطوانة غاز.

كما تم تنظيم 7 ضبوط في حماة في مصياف والغاب وشملت المخالفات الاتجار بمادة الغاز وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة على سعر أسطوانة الغاز وتمت مصادرة 96 أسطوانة إضافة إلى تنظيم 3 ضبوط في دير الزور وضبطين في درعا و3 ضبوط في السويداء.