أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود ١٦/ ١: شخصية عاطفية قوية يحتاج للتشجيع والتقدير ويخشى من حقائق الحياة، رغبته بالتفاؤل تجعله بطريق جانبي، لديه اوقات مهمة دائما بسبب خوفه من رؤية المشاعر العميقة يبحث عن الاوقات التي تساعده ليكون ضمن المحبة او المشاعر، موهبة فصاحة اللسان موجودة عنده يحاول جمع الأضواء ويستطيع التعبير، حظوظ إبداعية ومكاسب وعلاوات، اختيار عشوائي لكن تحافظ فيه على واقعيتك وتفكر بوضعك الحالي، قد تقوم بعمل جديد او تتخذ قرار، مشاكل أسروية بطريقها للحل اذا كان وضعك يسمح من ناحية ارتباط او ولادة طفل

الحمل: تبدأ مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به، قلق بشأن قسط مستحق أو ملتزم بقضية على صعيد مادي، لا تبالغ بمصروفك فقد تكون كريم بإفراط بسبب صعوبة بمعالجة أمورك المالية، لا تذهب لالاوهام بعيدا افتح ذهنك وللبعض يتلقون مبلغا من المال غير متوقع يوصلك إلى عهد جديد وفرصة للدخل المادي أو خبر بخصوص أمور مادية او مكسب مادي

الثور: نشاط والقمر يزورك ويخدم نشاطاتك، تبدأ سياسة جديدة وتعيش نجومية وتعدد كثير من الامور وتنطلق، تضبط أمورك وتحركها بالوقت المناسب فهذه الفترة ستكون ترميمية حتى يعود الانسجام مع الاحبة وتزول بينكم الحواجز الوهمية، اليوم تبدأ تغييرات على جميع الأصعدة وتفتح صفحات جديدة

الجوزاء: يخلو نهارك من مواجهات صعبة، الأفضل ان تتبع سياسة الهدوء والمرونة بأحداث هذا النهار لانه نهارك ضعيف الحجة الفلك ينصحك بالتأجيل، فرصتك غير مضمونة فقد تظهر فجأة مواقف من الآخرين باتجاه يعاكس مخططاتك ويحمل لك فقدان او نسيان أغراض او كتاب، الشيء المهم اليوم اتركه للغد أفضل

السرطان: نهار جيد ومميز يعطيك قوة وقدرة على أفكار غير عادية، عجل واستغل المناخ لانه مناسب للانطلاق لفكرة جديدة مع محيطك لتتلقى مساعدات وكلمات إعجاب، وسط مرح أو احتفال او دعوة، اليوم تحل ألغاز مع الأصدقاء قضايا إنسانية أوقصة تتعلق بعمل جماعي دعوات اجتماعات معرفة جديدة او معرفة قديمة

الأسد: تنجز عمل تفخر فيه وتكون محط أنظار او تحتاج لصبر وتروي وحكمة في كل خطواتك حتى لا تضيع سدى، تسير أمورك بشكل أفضل ابتعد عن فكرة التأجيل وانه كل أشغالك بالوقت المخصص، اثبت جدارتك حتى تتواصل وتعمل طريق تصاعدي لكن كن حذرا بالانزلاق الغرامي، للبعض اعطال وتصليحات وتعامل مع أطباء

العذراء: نشيط وحيوي لمواكبة كل ما تقوم به من فعاليات ما يزيدك خبرة ومهارة، كن صاحيا ومتفهما لما يجري من لقاءات واتصالات والسفريات، نهار غير عادي لا تقف ساكنا تحرك بكل ما عندك من إمكانية حتى يساعدك الحظ على ان تجد حلا لتعويض وتستعيد موقعك، الامور جيدة قصة تتعلق باوراق ومعاملات

الميزان: تتجه للروتين بشكل غير عادي وتشعر بعدم القدرة على ضبط الحسابات المالية، من الضروري أن تؤسس وتعيد ميزانيتك لتنتهي من قسط أو قرض وتبدأ بمشاريع جديدة بسبب احتمال تطرأ تغييرات تثير غضبك على أي حال ادرس كل خطواتك من بدايتها لنهايتها وحاول ان تسمع وتصغي لآراء الآخرين، وليكن عندك امل وابتعد عن الضغوطات النفسية وحاول الاسترخاء، فواتير بين اليوم والامس

العقرب: تركز على الشراكة شراكة عمل أو عاطفة، أنت بحاجة لتوازن وقدرة حكيمة لضبط دفة الأحداث، احتمال مطبات إذا تسرعت واتجاهات إيجابية إذا ترويت بسبب احتمال ظهور قضايا دون موعد تضع نفسك في وضع مجابهة وكي لا تظهر بمظهر مشاكس كن هادئ، تاخذ طاقة سلبية مطلوب منك المعالجة بهدوء وتقرب من الشركاء

القوس: نهار مناسب لخطوات حساسة لتباشر بإنهاء أي أعمال متراكمة، لا تتكاسل حاول التبكير إلى عملك واطلب مساعدة وبإمكانك تنظيم وقتك ولن تجد وقتا للاستراحة وقد تتناول طعامك واقفا، انتبه لا تتردد بأخذ استراحة وللبعض تنقل من مكان لمكان واعمال بخارج إطار العمل

الجدي: نهارك إيجابي ويبدأ نهارك بالتحسن السريع وترى الأمور من منظار أبيض وتستطيع تخصيص جلسة حوار وتكون مسالم ومفاوض بعيدا عن التسرع، نهارك مفتوح لتعبر عن عواطفك بشكل جذاب وتمارس هواية جديدة وتعيد إحياء الاتصالات لتحصل على فرصة وللبعض اهتمام بأولاد أو تغيير مكان إقامة، تنبع من قلبك الامور الجيدة

الدلو: نهار متقلب على صعيد عائلي ، لا تهمل أحبتك واذا ظهرت هموم طارئة كن ناضجا لا تلعب على الكلام لان العائلة تدعمك دون شروط، مشغول بأمور عقارية او نقل بيت أو بعض التصليحات والأعطال

الحوت: نهارك جميل موعود بحظوظ ولقاءات شيقة تتمتع بسرعة التخلص من أمر صعب، حضر نفسك فتبدو قادرا على محاصرة المواضيع بعدة اتجاهات، سفرة قصيرة واتصال مهم يظهر لقاءات طارئة مع أخوة وجيران، للطلاب يوم جيد للمقابلات والامتحانات