بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال

جهينة نيوز:

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على انتشار الصواريخ الأمريكية في مناطق العالم المختلفة، لافتا إلى انفتاح روسيا للحوار مع الولايات المتحدة.

وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج "أخبار المساء" في التلفزيون الصربي نشر نصها ليلة الثلاثاء على موقع الكرملين: "بالحقيقة تتبع الولايات المتحدة عمليا نهجا إلى إزالة نظام الاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على الأسلحة، التي تكتف أيديها فيما يخص زيادة قدراتها العسكرية، أو تحاول تطبيقها بصورة اختيارية أي في الأبعاد التي تتماشى مع مصالحها".

وشدد بوتين على أن "الإعلان عن نيتها الانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتعددة المدى أصبح حلقة جديدة في السلسلة الطويلة لمثل هذه الأعمال، ومن الواضح أن تداعيات هذه السياسة ستكون الأكثر سلبية".

وتابع الرئيس الروسي: "إننا بالطبع لن نغض الطرف عن انتشار الصواريخ الأمريكية التي تمثل تهديدا مباشرا بالنسبة إلى أمننا. سنكون مضطرين إلى اتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على ذلك".

وأشار بوتين مع ذلك إلى أن "روسيا كدولة مسؤولة وحكيمة لا تهتم باندلاع سباق تسلح جديد"، وأوضح: "على الرغم من إعلان الولايات المتحدة نية الانسحاب من المعاهدة، إلا أننا منفتحون على مواصلة الحوار حول سبل الحفاظ عليها. وفي ديسمبر الماضي أرسلنا مجموعة من الاقتراحات الدقيقة حول هذا الشأن، ونحن مستعدون لحديث جدي حول كل الأجندة الاستراتيجية بين بلدينا".