باتروشيف: الأمريكيون أقاموا 200 مختبر بيولوجي عسكري

جهينة نيوز:

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة أقامت أكثر من 200 مختبر بيولوجي عسكري حول العالم، بما في ذلك بالقرب من حدود روسيا.

وقال باتروشيف في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نشر اليوم الثلاثاء، إن "ما يثير قلقا خاصا، هو تطور التقنيات الحيوية، التي يمكن اعتبارها دراسات ذات استخدام مزدوج. ونحن لا نستبعد قيام عدد من الدول بتطوير أسلحة بيولوجية من الجيل الجديد".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أقامت وتشغل في الوقت الحالي أكثر من 200 مختبر بيولوجي حول العالم، بما في ذلك في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا وجورجيا وأفغانستان.

وتابع أن "نشاطها لا علاقة له تقريبا بالأبحاث العلمية السلمية. وما يثير القلق الأكبر هو وقائع إجراء التجارب على البشر فيها"، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من أهمية تعزيز الأمن البيولوجي في العالم.

وأكد باتروشيف أن زيادة الحضور العسكري الأمريكي بالقرب من الحدود الروسية، وخاصة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا، يشكل "تهديدا سافرا على دولتنا وعامل زعزعة للاستقرار في العالم، الذي يولد سياسة عدم الثقة بدلا من سياسة الشراكة".

وأشار إلى أن عدد القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم يبلغ حاليا نحو 800 قاعدة، على الرغم من انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، التي كان عدد القواعد الأمريكية في عهدها نحو 1200 قاعدة.