هزتان أرضيتان تضربان السعودية وإيران

الثلاثاء, 15 كانون الثاني 2019 الساعة 22:31 | مجتمع, أخبار المجتمع

هزتان أرضيتان تضربان السعودية وإيران

جهينة نيوز:

و ذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت اليوم هزة أرضية تبعد حوالي 42 كيلومترا شمال غرب مدينة حقل، في تمام الساعة 18:59 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، مؤكدا أن تأثير الهزة لا يتعدى غير الإحساس بها فقط.

من جانبه، طمأن المدير العام للمركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين السعودي، هاني زهران، الأهالي والمقيمين بأنه لا داعي للخوف والقلق لأن الهزة ضعيفة على مقياس ريختر، وبين أن الهيئة تقوم بمتابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة من أجل أمن وسلامة الأهالي.

وتقريبا بالتزامن مع ذلك ضربت هزة أرضية أخرى مساء الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وحدد مركز رصد الزلازل في البلاد أن مركز الهزة الأرضية كان في أطراف بلدة سومار الحدودية مع العراق، موضحا أنها وقعت عند الساعة 20:37 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كلم تحت الأرض.


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