في عدة دول ... شباب و فتيات يخلعون ملابسهم في مترو الأنفاق لهذا السبب

جهينة نيوز:

خلع المئات من الركاب في لندن، وبرلين، وبراغ، سراويلهم، للمشاركة في التقليد السنوي العالمي، الذي يقضي بركوب قطار المترو نصف عار.

ويعد هذا الحدث جزءا من لعبة "No Pants Subway Ride" حول العالم، التي بدأت في نيويورك عام 2002، وانتشرت في أكثر من 60 مدينة في جميع أنحاء العالم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي لندن، التقت حشود خارج المعرض الوطني في ميدان ترافالغار، قبل أن يتجهوا إلى مترو الأنفاق، حيث كانوا يستقلون القطارات على مختلف خطوط المترو في أنحاء العاصمة.

تكدس أكثر من 100 شخص على خط بيكاديللي، وخلعوا سراويلهم بصعوبة، بسبب الحشود الكبيرة حولهم.

وجلس نصف العراة المشاركين في اللعبة داخل عربات قطار المترو، وهم مرتدين سراويلهم الداخلية، وأخذوا يمارسون أنشطتهم اليومية بكل تلقائية، ومنها القراءة والتقاط الصور مع بعضهم البعض.

وذكرت تقارير أن لعبة "No Pants Subway Ride" حدثت في نهاية هذا الأسبوع، في شيكاغو ومدينة نيويورك وأمستردام وسان فرانسيسكو.