"رؤساء وقادة جيوش"... نتنياهو يواصل كشف مفاجآت التطبيع مع دول عربية

جهينة نيوز:

كشف رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معلومات جديدة بشأن التقارب مع الدول العربية، خلال حفل تنصيب رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال حفل تسليم قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي للجنرال أفيف كوخافي، خلفا للجنرال غادي أيزنكوت، ليصبح رئيس الأركان الـ22 للجيش الإسرائيلي، عن لقاءات أقيمت بين رئيس الأركان الإسرائيلي في عهد أيزنكوت ورؤساء أركان جيوش عربية، بحسب تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر".

ووجه نتنياهو كلامه إلى أيزنكوت خلال الحفل قائلا: "لقد كنت جزءا من تقرب دول عربية من (إسرائيل) عبر لقاءاتك مع رؤساء أركان جيوش عربية. لقد شعرت بمعانقتهم لنا، حتى أمام الكاميرات".

وأضاف: "بفضل قدراتنا الاستخباراتية والتكنولوجية والميدانية وطدنا علاقاتنا مع العالم العربي. دول إسلامية بارزة تقترب منا. هذه الدول تعلم أن إسرائيل ليست عدوا، بل سندا".

وقال رئيس حكومة العدو الإسرائيلي لقادة الجيش في الحفل إن "المهمة العليا تبقى الحفاظ على الجيش الإسرائيلي الأقوى في المنطقة لكي يكون قادرا على الفوز في الحرب. فكلما كنا أقوى، نزيد فرص تحقيق السلام".

وأضاف: "رسالة الحفاظ على أمن إسرائيل تحتم على قادة الجيش العمل بصورة متواصلة وحمل عبء الجيش بسرعة لكي لا يكون هنالك فراغ أو عائق".

وكشفت نتنياهو مجددا عن لقاءات بين رئيس أركان جيش الاحتلال وقادة جيوش عربية عندما قال للجنرال أيزنكوت: "لقد كنت جزءاً من هذا، وشاهدت ذلك في لقاءاتك مع رؤساء وقادة جيوش لدول عربية، شاهدت احتضانهم لنا. لقد حققتَ إنجازات كبيرة".