وزير الصناعة في القرم: يمكن لسوريا استخدام أحواض بناء السفن

جهينة نيوز:

أعلن وزير الصناعة في جمهورية القرم الروسية أندريه فاسوتا أنه يمكن لسوريا استخدام أحواض بناء السفن في شبه جزيرة القرم لبناء السفن والقوارب السورية.

وقال فاسوتا "كأحد مجالات التعاون المشترك، يجري النظر في استخدام سوريا لأحواض بناء السفن في شبه جزيرة القرم من أجل تشييد سفن صغيرة الحجم وكبيرة، وكذلك أعمال صيانة وإصلاح السفن".

وتابع الوزير "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مجال هام آخر للتعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا وهو توفير وتركيب خطوط السكك الحديدية السريعة".

يذكر أن وفداً من شبه جزيرة القرم، كان قد زار رسمياً دمشق في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث عقد اجتماعات مع القيادة العليا للبلاد، وأجرى مفاوضات نتج عنها توقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي — التقني. وتناولت وثائق الاتفاقات أيضاً، إنشاء غرفة تجارية، وشركة نقل بحري، وتبادل مشترك للبضائع، وتنظيم رحلات جوية بين سوريا وشبه جزيرة القرم.

سبوتنك