ألمانيا تعتقل مواطن ألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

جهينة نيوز:

أعلن مكتب المدعي الفدرالي الألماني عن اعتقال رجل (50 عاما) يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، يعمل في مؤسسة عسكرية ألمانية، بتهمة تسليمه معلومات للمخابرات الإيرانية.

وأضاف المكتب أن المشتبه به، ويدعى عبد الحميد اس، سيمثل أمام قاض في وقت لاحق من هذا اليوم.

وجاء في بيان صدر عنه: "يشتبه أن عبد الحميد اس. كان يعمل لصالح مخابرات أجنبية. وكان المشتبه به خبير لغة ومستشارا ثقافيا في الجيش الألماني. وفي مكانه هذا، كما نعتقد، كان يسلم المعلومات النادرة للمخابرات الإيرانية".

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه كان يعرف عن قضية تجسس بمشاركة أحد أفراد الجيش، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

هذا وكتبت صحيفة "دير شبيغل" الإخبارية الألمانية أنه كان لدى المشتبه به حق الدخول إلى المعلومات الحساسة بما في ذلك المعلومات حول نشر القوات في أفغانستان.