وفاة 15 طفلا سوري من الذين تتخذهم واشنطن رهائن في مخيم الركبان بسبب البرد

جهينة نيوز:

توفي 15 طفلا سوري، أغلبهم من الرضع، في مخيم الركبان قرب قاعدة التنف التي تتخذهم دروع بشرية و رهائن، جراء البرد والنقص في الرعاية الصحية، وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

ولقي الأطفال، وبينهم 13 لم يبلغوا عمر السنة، حتفهم في مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف، والذي يعاني من نقص حاد في المساعدات الإنسانية بسبب الاحتلال الامريكي و ميليشياته .

وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان: "تتسبب درجات الحرارة المتجمدة والظروف المعيشية القاسية في الركبان بتعريض حياة الأطفال للخطر بشكل متزايد".

وأضاف أنه: "خلال شهر واحد فقط، لاقى ما لا يقل عن 8 أطفال حتفهم، معظمهم عمره دون الأربعة أشهر، وكان عمر أصغرهم ساعة واحدة فقط".

ويعاني مخيم الركبان حيث يعيش نحو 50 ألف مواطن سوري يتخذهم الاحتلال الامريكي رهائن من ظروف إنسانية صعبة، خصوصا منذ عام 2016 حيث يمنع الاحتلال الامريكي وصول المساعدات للمخيم و قد وصلت مؤخراً شحنة واحدة سرق معظمها ارهابيوا الميليشيات التي تتبع للإحتلال الامريكي بهدف الضغط على المواطنيين لارغامهم على التطوع في ميليشيات الاحتلال الامريكي.