صالحي: قادرون على استئناف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة خلال 4 ايام

الثلاثاء, 15 كانون الثاني 2019 الساعة 20:27 | سياسة, عالمي

صالحي: قادرون على استئناف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة خلال 4 ايام

جهينة نيوز:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان البلاد قادرة على استئناف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة خلال 3 أو 4 ايام .

وأفادت وكالة تسنيم انه فيما يتعلق بعدم التزام الجانب الاوربي بالاتفاق النووي تجاه ايران والتمهيدات اللازمة للعودة الى عملية التخصيب حذر صالحي قائلا: لو اردنا فاننا قادرون على زيادة حجم نسبة التخصيب على وجه السرعة.

واضاف: بطبيعة الحال فان العودة الى السابق ليست تعبيرا صحيحا هذا بمعنى اننا فقدنا شيئا و نريده استرجاعه بل اننا وافقنا على بعض القيود التي لا تاثير لها على صناعتنا النووية لاننا مازلنا نواصل عملية التخصيب مع فارق اننا كنا نقوم بعملية التخصيب بنسبة 4 او 20 بالمائة الا انه نقوم حاليا بنسبة 3.67 بالمائة لعملية التخصيب وقبلنا بوقف التخصيب بنسبة 20 بالمائة لفترة محددة.

وقال:حاليا لسنا بحاجة الى التخصيب بنسبة 20 بالمائة لاننا نمتلك احتياطيا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يكفينا لعدة اعوام وحتى لو قمنا بانتاجه فانه علينا ان نقوم بتخزينه.


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