صالحي: قادرون على استئناف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة خلال 4 ايام

جهينة نيوز:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان البلاد قادرة على استئناف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة خلال 3 أو 4 ايام .

وأفادت وكالة تسنيم انه فيما يتعلق بعدم التزام الجانب الاوربي بالاتفاق النووي تجاه ايران والتمهيدات اللازمة للعودة الى عملية التخصيب حذر صالحي قائلا: لو اردنا فاننا قادرون على زيادة حجم نسبة التخصيب على وجه السرعة.

واضاف: بطبيعة الحال فان العودة الى السابق ليست تعبيرا صحيحا هذا بمعنى اننا فقدنا شيئا و نريده استرجاعه بل اننا وافقنا على بعض القيود التي لا تاثير لها على صناعتنا النووية لاننا مازلنا نواصل عملية التخصيب مع فارق اننا كنا نقوم بعملية التخصيب بنسبة 4 او 20 بالمائة الا انه نقوم حاليا بنسبة 3.67 بالمائة لعملية التخصيب وقبلنا بوقف التخصيب بنسبة 20 بالمائة لفترة محددة.

وقال:حاليا لسنا بحاجة الى التخصيب بنسبة 20 بالمائة لاننا نمتلك احتياطيا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يكفينا لعدة اعوام وحتى لو قمنا بانتاجه فانه علينا ان نقوم بتخزينه.