إنخفاض على درجات الحرارة و ثلوج في هذه المناطق

جهينة نيوز:

يكون الجو غدا متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق اغلب المناطق وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى قطبي المنشأ مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يمتد تساقط الثلوج ليلا ليشمل المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر وبعض المناطق الداخلية بينما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 4 الى 6 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 90 كم/سا أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 8-2

المنطقة الجنوبية 9-3

المرتفعات الجبلية 2-ناقص 4

المنطقة الوسطى 9-2

المنطقة الساحلية 13-6

المنطقة الشمالية 7-1

منطقة الجزيرة 8-2

المنطقة الشرقية 11-3

منطقة البادية 10-2