تسمم 35 طالبا و8 معلمين داخل مدرستهم

الثلاثاء, 15 كانون الثاني 2019 الساعة 18:12 | مجتمع, حوادث

تسمم 35 طالبا و8 معلمين داخل مدرستهم

جهينة نيوز

تعرض 35 تلميذا وثمانية معلمين للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، ليتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة مونتريال الكندية.

ووفقا لصحيفة "Toronto Star"، اشتكى نحو 20 طالبا من شعورهم بالغثيان والدوار في بداية الأمر.

وعقب نقل جميع التلاميذ إلى مبنى مجاور، زادت الشكاوى من التلاميذ والمعلمين من نفس الأعراض.

وأوضحت مصادر أن سبب التسمم قد يعود إلى تسرب الغاز نتيجة مشاكل "مرتبطة بعمل نظام التدفئة" في مبنى المدرسة.

وأشارت الصحيفة إلى استقرار حالة المصابين، كما أعلنت قوات الإطفاء في كندا، قيامها بفحص لمبنى المدرسة.


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