بخسارته أمام أستراليا.. منتخبنا الوطني يودع نهائيات آسيا لكرة القدم

جهينة نيوز

ودع منتخب سورية لكرة القدم نهائيات آسيا بعد خسارته اليوم أمام نظيره الاسترالي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.

وبدا واضحا منذ اللحظات الأولى للمباراة تصميم لاعبي نسور قاسيون على اللعب الهجومي فكانت رأسية عمر السومة في الدقيقة 12 التي جاورت القائم الأيسر تلتها بلحظات تسديدة عمر خريبين من داخل منطقة الجزاء التي جاورت القائم ذاته وفي الدقيقة 27 ألغى الحكم هدفا للسومة.

وتألق حارسنا ابراهيم عالمة في صد أول ردة فعل استرالية خطرة في الدقيقة 35 عبر تسديدة جيمي ماكلارين ومن هجمة مرتدة تمكن المنتخب الأسترالي من افتتاح التسجيل بهدف جاء من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41 عبر أوير مابيل ولم ينتظر منتخبنا سوى دقيقتين ليدرك التعادل بهدف مباغت لعمر خريبين الذي تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مؤيد العجان قابلها برأسية قوية تصدى لها الحارس لترتد أمام خريبين مرة أخرى ليسجلها في الشباك معلنة هدف التعادل لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

منتخبنا بدأ الشوط الثاني بكثافة هجومية إلا أن الرقابة الدفاعية غابت عن شباكنا في الدقيقة 54 فمكنت كريس يكونوميديس من تسجيل الهدف الثاني لأستراليا من عرضية من الجانب الأيمن مرت دون تغطية دفاعية لتتهيأ أمام يكونوميديس الذي سددها في المرمى.

كما حرم حكم المباراة منتخبنا من ركلة جزاء واضحة عند الدقيقة 61 ولكنه عاد واحتسب ركلة جزاء اخرى في الدقيقة 80 انبرى لها عمر السومة بنجاح مدركا التعادل ومرت الدقائق ومنتخبنا يهاجم حتى الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع التي شهدت هدفا قاتلا لمنتخب استراليا عبر تسديدة توم روجيك ليقصي منتخبنا من الدور الأول.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الأردن المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد تعادله السلبي مع نظيره الفلسطيني وتأهل للدور القادم يليه المنتخب الأسترالي الذي تأهل أيضا الى الدور الثاني برصيد 6 نقاط يليه المنتخب الفلسطيني بنقطتين وأخيرا منتخبنا بنقطة يتيمة.