حركة أنصار الله: الإمارات تعرقل تنفيذ الاتفاق حول الحديدة

جهينة نيوز

قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم، ان الإمارات تحاول إعاقةَ تنفيذ اتفاق السويد وعرقلته بسبب تضررها منه.

وعقد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة باتريك كاميرت اجتماعات مع ممثلي حكومتي هادي وصنعاء بعد تعذر عقد اجتماع مشترك الأسبوع الماضي.

وقالت الامم المتحدة إن اللقاءات تأتي بهدف مواصلة تشجيع الطرفين على استئناف الاجتماعات المشتركة من أجل إكمال خطة إعادة الانتشار المتفَق عليها ولإيجاد حل للأجزاء الحساسة من الحديدة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية.

عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم قال إنه جرى تقديم خطوات مهمة في مسألة إعادة الانتشار في ميناء الحديدة برعاية أممية، متهماً التحالف السعودي بالتنصّل من تقديم أي خطوة مماثلة.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الإمارات تحاول إعاقةَ تنفيذ اتفاق السويد وعرقلته بسبب تضررها منه، معرباً عن أسفه لانجرار رئيس اللجنة الأممية باتريك كاميرت إلى الإمارات عبر السعي إلى إبطاء العمل باتفاق الحديد.