منظمة الفضاء الايرانية: اداء القمر الصناعي والمحطتان الارضيتان كان صحيحا

جهينة نيوز

اعلنت منظمة الفضاء الايرانية بان اداء القمر الصناعي "بيام" والمحطتين الارضيتين كان صحيحا في مشروع الاطلاق الى الفضاء.

وقالت العلاقات العامة لمنظمة الفضاء الايرانية في بيان اصدرته بهذا الصدد انه خلال فترة وجود القمر الصناعي في المدار، حصل الاتصال بينه وبين مركز السيطرة الرئيسية في ماهدشت وكذلك المركز الاخر في جزيرة قشم بصورة جيدة.

واضاف، انه تم استلام معطيات القياس عن بعد في المركزين آنفي الذكر مما يدل على ان القمر الصناعي والمحطتين الارضيتين عملت بصورة صحيحة.

وقد أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بأن المرحلة الثالثة من عملية اطلاق القمر الصناعي الايراني "بيام" (رسالة) لم تتكلل بالنجاح.

وكتب آذري جهرمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وبرفقة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومات من الثامنة حتى الثانية عشرة توجهنا فجر اليوم الثلاثاء الى قاعدة "الامام الخميني" الفضائية.

واضاف: الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "بيام" تخطى مرحلتين بنجاح لكنه لم يصل الى السرعة اللازمة في المرحلة الثالثة ولم يستقر في المدار.

وكشف عن قمر صناعي ايراني جديد سيتم اطلاقه الى الفضاء في وقت لاحق اسمه "دوستي" قائلا: ان القمر الصناعي "دوستي" (صداقة) بانتظار وضعه في المدار بعزم شباب البلاد.