الصين تنجح باجراء أول اختبار بيولوجي ناجح في تاريخ البشرية على سطح القمر

جهينة نيوز

بعد نجاح المسبار الصيني “تشانغ اه 4” في الهبوط على الجانب المظلم للقمر أجرى المسبار أول تجربة بيولوجية في تاريخ البشرية على سطحه.

وتمثلت التجربة بزراعة عدد من بذور القطن والبطاطا بالإضافة لذبابة الفاكهة والخميرة فيما أظهرت صور بانورامية تم ارسالها في وقت سابق اليوم أن بذور القطن أخذت بالنمو وظهرت براعمها بشكل واضح الأمر الذي يدل على نجاح أول تجربة بيولوجية في تاريخ البشرية على سطح القمر.

وأكد القائمون على المشروع أن نجاح نمو بذور القطن في ظروف قاسية حيث تنعدم فيها الجاذبية إضافة للإشعاعات الكونية الكبيرة المنتشرة في أرجاء الفضاء يمثل نجاحا تاريخيا للبشرية.

ويعتبر المسبار الفضائي “تشانغ اه 4” محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية في آن واحد وتم إطلاقها في السابع من كانون الأول من العام المنصرم من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية.

وكانت الصين نجحت منذ سنوات باطلاق صواريخ تحمل مركبات فضائية إلى سطح القمر.