لافروف: ضرورة توحيد الجهود لدفع العملية السياسية في سورية قدما

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة توحيد جهود جميع الأطراف المعنية بهدف دفع العملية السياسية في سورية قدما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نقله موقع قناة روسيا اليوم: إن لافروف اعتبر خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن بدء عمل لجنة مناقشة الدستور في أسرع وقت ممكن نقطة الانطلاقة لهذه العملية وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي أوائل العام الماضي.

وتابع البيان: إن لافروف والصفدي أشارا بهذا الخصوص إلى جهود الدول الضامنة في محادثات أستانا /روسيا وإيران وتركيا/ في سبيل تشكيل اللجنة معربين عن أملهما في التعاون المثمر مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.

وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن التسوية في الشرق الأوسط مع التشديد على أنه لا بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي للنزاع في المنطقة وذلك استنادا إلى القواعد القانونية المعترف بها دوليا.