أهالي الجولان يؤكدون تمسكهم بكل ذرة تراب من أراضيهم وعزمهم على مواجهة المشاريع الاستيطانية الجديدة

جهينة نيوز

أكد أهلنا في الجولان السوري المحتل تمسكهم بكل ذرة تراب من أرض الجولان الغالي واستعدادهم للدفاع عنها والاستشهاد في سبيل الحفاظ عليها وعلى ممتلكاتهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.

وأكد أبناء الجولان المحتل في بيان رفضهم القاطع لإقامة المشروع الاستيطاني الجديد المتمثل بإقامة مراوح هوائية على ممتلكات المواطنين والهادف إلى تهجير الأهالي ومصادرة أراضيهم بالقوة مجددين انتماءهم لوطنهم الأم سورية وتمسكهم بالهوية العربية السورية ومقاومة الممارسات التعسفية والعدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتضمن البيان الوثيقة الوطنية التي جمعت تواقيع أهالي قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية في أعقاب الاجتماع الذي عقدته الهيئات الدينية والفعاليات الاجتماعية في القرى المذكورة يوم الجمعة الماضي حيث أكدوا الرفض المطلق لما يسمى مشروع المراوح وعدم السماح بتمريره مهما كلف الأمر لما له من أضرار ومخاطر وتبعات على أهلنا في الجولان المحتل.

ونقلت سانا عن عدد من أبناء الجولان استعدادهم لخوض معركة الدفاع عن الأرض وإسقاط مشروع التهجير الذي تحاول سلطات الاحتلال تمريره بالتآمر مع عدد من الأنظمة العربية التي تسير في ركب الرجعية والعمالة.

وأشار الشيخ سليمان المقت من بلدة مجدل شمس المحتلة إلى أن مشروع المراوح عدواني ويهدف لتهجير أبناء مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية وسرقة أراضيهم بالقوة مؤكدا استعداد الأهالي كبيرا وصغيرا للشهادة في سبيل الدفاع عن الأرض فإما الحياة بكرامة أو الموت بشرف وعزة.

ورأى الشيخ فارس شمس من بقعاثا المحتلة أن المشروع لن يمر وسيتصدى أبناء الجولان له ويسقطونه مثله مثل المشاريع الصهيونية التي داسها الجولانيون وأفشلوها سابقا.

وشدد الشيخ مزيد مسعود من قرية مسعدة المحتلة على أن أراضي الجولان سورية وستبقى كذلك رغم أنف المحتل الذي يجهد لتهويدها بشتى الطرق والممارسات الباطلة التي لم ولن تمر على أهالي الجولان.

وجدد الشيخ عاطف شعلان من قرية عين قنية المحتلة تمسك الأهالي بأراضيهم واستعدادهم للشهادة في سبيل الحفاظ عليها لافتا إلى أن المشروع لن يمر إلا على جثث الجولانيين الذين لم ولن يستكينوا أو يناموا على ضيم.

وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة ما يسمى مشروع المراوح الهوائية المؤلف من 46 مروحة هوائية على مساحة تقارب 6000 آلاف دونم في عدد من المواقع المحيطة بقرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة.