ترحيب حكومي بمشاركة واسعة للشركات الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار

جهينة نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس صباح اليوم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق أوسع لهذا التعاون في ظل الإجراءات الغربية التي تستهدف صمود الشعبين وأهمية تكثيف اللقاءات بين القطاعين العام والخاص من الجانبين لتنشيط التبادل التجاري وإيجاد فرص استثمارية مشتركة إضافة إلى مساهمة الشركات والفعاليات الاقتصادية الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح المهندس خميس أن سورية تقدر عاليا الدور الإيراني في تعزيز صمود الشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية وتتطلع باستمرار إلى مزيد من التعاون وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ اتفاقيات الشراكات الاقتصادية المبرمة وبما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب المهندس خميس عن ترحيبه بمشاركة واسعة للشركات الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار بمختلف المجالات الاستثمارية وبما يرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى مستوى طموح وتطلعات الشعبين.

من جانبه أوضح حشمت الله أن بلاده مستمرة بترسيخ التعاون الاقتصادي مع سورية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وبحث اتفاقيات جديدة في مجالات متعددة لافتا إلى أن المباحثات شملت المشاركة الإيرانية في إعادة الإعمار وخاصة الاستثمار في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية.

وأوضح حشمت الله أن المجال الاقتصادي مؤشر مهم للتعاون وحاليا يتم البحث لإمكانية توقيع اتفاقية شاملة في الشؤون الاقتصادية بين البلدين قريبا.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر وفيصل خوري رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب والسفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي.