ما الذي أثار إبراهيموفيتش على كريستيانو رونالدو

جهينة نيوز

انتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي ، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بعد تحدي الأخير لليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وكان رونالدو طالب ميسي بترك برشلونة والقدوم للدوري الإيطالي وخوض تحد جديد بالنسبة له.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي تصريحات إبراهيموفيتش والذي قال: رونالدو يعتبر قدومه ليوفنتوس تحد بالنسبة له، لقد جاء إلى فريق يفوز بالدوري الإيطالي والأعين مغمضة، ما قاله رونالدو عن وجود تحد هو هراء.

ويذكر أن رونالدو ترك ريال مدريد في حزيران الماضي، لينضم إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو ولمدة 4 سنوات.