اتصالات الحسكة تواصل تزويد الجهات العامة ببوابات الانترنت

جهينة نيوز

ركب فرع الشركة السورية للاتصالات في الحسكة 35 بوابة انترنت للجهات العامة والمصارف بغية تسهيل العمل وسهولة التواصل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وأشار معاون مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بالحسكة المهندس رائد كوريا إلى أن تركيب بوابات الانترنت يقتصر حاليا على الجهات العامة والمصارف بعد الحصول على موافقات من المحافظة مؤكدا استمرار ورود طلبات التركيب من قبل الجهات العامة ولا سيما أن الخدمة سيكون لها أثر إيجابي على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير أمور المراجعين.

و بين كوريا أن تزويد المشتركين بخدمة الانترنت مرتبط بالانتهاء من مشروع مد الكابل الضوئي بين محافظتي الحسكة ودير الزور بطول 145 كم المقرر العمل به خلال الفترة الحالية.

وركب فرع الشركة السورية للاتصالات في الحسكة خلال العام الفائت 3759 خطا هاتفيا.

وكانت خدمة الانترنت انقطعت عن محافظة الحسكة منذ عام 2012 جراء الاعتداءات الإرهابية والسرقات التي طالت الكابل الضوئي الذي يربط بين محافظتي الحسكة ودير الزور.