اعلان قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في مباراة اليوم أمام أستراليا

الثلاثاء, 15 كانون الثاني 2019 الساعة 14:54 | رياضة, كرة القدم

اعلان قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في مباراة اليوم أمام أستراليا

جهينة نيوز

أعلن مدرب منتخب سورية للرجال بكرة القدم فجر ابراهيم قائمة اللاعبين المشاركة في المباراة المصيرية مع المنتخب الأسترالي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات في نهائيات آسيا المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة .

وضمت القائمة ابراهيم عالمة في حراسة المرمى ومؤيد عجان وأحمد الصالح وعمرو ميداني وحسين جويد في خط الدفاع وخالد المبيض وتامر حج محمد لاعبي ارتكاز ومحمود المواس ومحمد عثمان وعمر خريبين في خط الوسط وعمر السومة في خط الهجوم.

يشار إلى أن المباراة ستنطلق اليوم عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين الإماراتية .


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