بعد أن تصالحتا.. لماذا غابت ميغان ماركل عن حفلة كيت ميدلتون

جهينة نيوز

عندما حان الوقت للاحتفال بعيد ميلاد كايت ميدلتون تغيّب الأمير هاري وميغان ماركل عن الاحتفالات، بحسب موقع "إي أونلاين" الأميركي.

وفقاً للتقارير، احتفلت دوقة كامبريدج بعيد ميلادها الـ37 مع عرابي أطفال ميدلتون الثلاثة والأقارب وأصدقاء الدوقة المقربين. لكن، لم يكن شقيق وليم الشهير وزوجته الحامل في الحفلة.

أقيم حفل عيد الميلاد في نهاية الأسبوع الماضي في منزل الزوجين في "أنمر هول" بنورفولك، بالقرب من مقرّ الملكة إليزابيت الثانية في ساندرينغهام

رجّحت بعض التقارير أن الأمير هاري وزوجته كانا في إجازة، لذلك تغيبا عن الحفلة.

ويبدو أن المرأتين كانتا على علاقة ودية عندما خرجتا في المرة الأخيرة معاً للمشاركة في قداس عيد الميلاد المعتادة في ساندرينغهام مع أزواجهن وأعضاء آخرين من العائلة المالكة