ما هي الأسباب وراء هروب الفتاة السعودية رهف.. والدها يوضح

جهينة نيوز

علق والد رهف محمد، التي استقبلتها كندا منذ أيام كلاجئة، على وصولها واستقبال وزيرة الخارجية الكندية لها في المطار.

وكشف والد «رهف» أن ما أقدمت عليه ابنته هو نتيجة لبحثها عن بيئة خصبة تحتضن فكرها.

وأضاف والد رهف أنه يجهل ما إذا كانت ابنته قد وقعت ضحية لأجندة خارجية تستهدف تسييس قضيتها .

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة فإن الفتاة لم تكن تعاني من تعنيف أو إيذاء من قبل أسرتها لكنها تحمل أفكارا لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، موضحة أن أسرة الفتاة محافظة ويسودها الترابط ولا يوجد أي عنف موجه ضد الفتاة سابقا من قبل أفراد أسرتها