بعد انتشار الفيديو الاباحي لـ" منى فاروق".. ما هو تعليقها؟

جهينة نيوز

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو إباحي للفنّانة الشابة منى فاروق، تظهر فيه شبه عارية مع فنانة اخرى هي شيماء الحاج وشخص يزعم البعض أنه مخرج سينمائي كبير حيث أشارت بعض المواقع الفنية أن يكون المخرج هو خالد يوسف

ورفضت فاروق التعليق أو الردّ على سؤال صحفي حول الأمر، في حين أن إدارة صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي استغلت الأمر ونشرت عدداً كبيراً من صورها من أجل تسليط الضوء على أعمالها الجديدة التي تُعرض لها في الوقت الحالي

وظهرت “فاروق” في احدى الصور مرتدية فستان أسود، متوسط الطول، من قطعتين، منقوش قليلًا، مع تسريحة شعر قصيرة وحذاء رياضي، دون التعليق عليها فقط مصحوبة بـ “إيموشن قلوب”، ولم تغلق الفنانة التعليقات أمام متابعيها.

الأمر الذي استفز جمهورها، وبدأوا بسيل من التعليقات حول الفيديو المنسوب لها”، والذي انتشر على “فيس بوك”، حتى أن بعضهم وضعوا لقطات من المقطع بالتعليقات.

أما عن دور نقابة المهن التمثيلية في مصر، فأكّدت مصادر من داخلها أن فاروق غير نقابية وتعمل بتصريح فقط، وأن النقابة ستبحث خلال الفترة المقبلة في الأمر كي تتّخذ الإجراءات اللازمة