سارة نخلة تحصل على براءتها من تهمة ضرب والدة طليقها المصري

جهينة نيوز

أصدرت محكمة مصرية، قرارا برفض الدعوة المدنية المقامة من والدة الفنان أحمد عبد الله محمود، طليق الفنانة السورية سارة نخلة، والتي اتهمتها فيها بالتعدي عليها بالضرب وبراءة الفنانة من التهم الموجهة إليها.

وخلال جلسة النطق بالحكم، دفع عاصم قنديل المحامي الحاضر مع الفنانة سارة نخلة بتناقض التقارير الطبية، حيث إن التقرير الأول لم يظهر وجود أي إصابات بالمدعية، أما التقرير الثانى فقد أظهر الإصابات.

وأشار إلى احتمالية أحداثها تلك الإصابات بنفسها، كما دفع بتضارب أقوال المدعية التى أدلت بها فى المحضر الأصلى، والأخرى التى تم إرفاقها بمحضر لاحق، وأنه تحدثت عن وجود شهود للواقعة ولم تقدم أي منهم.

كانت "حنان حماد على البمبى" والدة الفنان أحمد عبد الله محمود اتهمت طليقة نجلها الفنانة السورية سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التى حملت رقم 9634 سنة 2018.

وجاء بالتقرير الأول الذى تم تحريره فى 17 تشرين الاول 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجني عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على إخصائي عظام لاستكمال التقرير.

وجاء بالتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 18 تشرين الثاني 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس